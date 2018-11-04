الأردن... الملك يقبل استقالة وزيرين على خلفية كارثة السيول

قبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استقالة وزيرين على خلفية كارثة السيول، الذي أودت بحياة العشرات.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية أن الإرادة الملكية السامية صدرت، اليوم الأحد، بالموافقة على قبول استقالة وزيرة السياحة، لينا مظهر عناب، ووزير التربية والتعليم، عزمي محمود.

وأضافت الوكالة "كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف صاحبي المعالي المذكورين تاليا بإدارة الوزارات المبينة إزاء كل منهما اعتبارا من 1-11-2018: الدكتور بسام سمير التلهوني/ وزير العدل بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مجد محمد شويكة/ وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي بإدارة وزارة السياحة والآثار".

​وكانت وزيرة السياحة، لينا عناب، ووزير التعليم الأردني، عزمي محافظة، قد قدما استقالتهما من منصبهما، على خلفية أزمة سيول البحر الميت.

وأعلن الأردن، الأسبوع الماضي، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.

وأعلنت وزارة الصحة أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 21 قتيلا معظمهم من الأطفال وعشرات المصابين.