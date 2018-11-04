ولي عهد أبوظبي: "أدنوك" ستزيد طاقة إنتاج النفط

قال ولي عهد إمارة أبوظبي، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعتزم زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على "تويتر": "عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول واعتمدنا 486 مليار درهم (132.33 مليار دولار) استثمارات لدعم مشاريع أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة.. كما اعتمدنا استراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".

بمباركة خليفة، عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول واعتمدنا 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع #أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة.. كما اعتمدنا استراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة السعة الإنتاجية للنفط تدريجياً إلى 5 ملايين برميل يومياً في 2030. pic.twitter.com/aImLwIcmCX — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 4, 2018