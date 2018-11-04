ولي عهد أبوظبي: "أدنوك" ستزيد طاقة إنتاج النفط

بمباركة خليفة، عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول واعتمدنا 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع #أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة.. كما اعتمدنا استراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة السعة الإنتاجية للنفط تدريجياً إلى 5 ملايين برميل يومياً في 2030. pic.twitter.com/aImLwIcmCX— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 4, 2018
وتستعد شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعتزم تصدير خام جديد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وتبدأ في تسويقه بين عملائها الآسيويين هذا الأسبوع.
وأوضحا مصدران مطلعان لرويترز، أن الخام الجديد "أم لولو" تبلغ كثافته 39 درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي ويحوي على نسبة كبريت 0.7%.
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