ملك الأردن يواجه الإرهاب من هولندا

غادر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، البلاد متوجها إلى هولندا في زيارة عمل للمشاركة في لقاء دولي في إطار سلسلة "اجتماعات العقبة"، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "غادر الملك عبد الله الثاني، أرض الوطن اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى مملكة هولندا، يشارك خلالها في لقاء دولي في إطار سلسلة (اجتماعات العقبة)، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب".

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ويناقش اللقاء، الذي تستضيفه هولندا بالشراكة مع الأردن،"جهود مكافحة التطرف والإرهاب مع التركيز على الجهود المبذولة بهذا الخصوص في أوروبا".

ويعقد هذا اللقاء بمشاركة وزراء ومسؤولين سياسيين وأمنيين من دول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى مسؤولين وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وشركاء دوليين آخرين.

وهولندا هي الدولة الثانية التي تستضيف لقاء دوليا في إطار اجتماعات العقبة، حيث عقد أول لقاء خارج الأردن في ألبانيا يونيو/حزيران الماضي.

يشار إلى أن "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها الملك عبد الله الثاني في عام 2015، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.

وكانت "اجتماعات العقبة" تضمنت خلال الأعوام السابقة عقد سلسلة لقاءات بمشاركة رؤساء ومسؤولي عدد من الدول من شرق وغرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا والبلقان، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم.