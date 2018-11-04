طيران التحالف يكثف غاراته على صعدة

جدد طيران التحالف العسكري العربي غاراته ضد جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الأحد، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بالتزامن مع شن الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا بمناطق عدة بالمحافظة.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك" مساء اليوم، بأن طيران التحالف "قصف بأربع غارات مناطق في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، واستهدف بغارة أخرى منطقة بني صياح في مديرية رازح غرب المحافظة".

وأشار المصدر إلى أن الجيش السعودي نفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي، حيث استهدفها بأكثر من 70 صاروخا وقذيفة ألحقت أضرارا مادية واسعة.

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع شرق محافظة البيضاء

كما شن الجيش السعودي قصفا مماثلا على منطقة طلان في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة ، أسفر عن مقتل طفل، حسب المصدر.

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.