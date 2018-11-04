انفجار يهز شرقي العاصمة العراقية بغداد

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY مقتل وإصابة 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

ودوى صوت الانفجار بالقرب من مناطق المشتل، وحي المعلمين، شرقي العاصمة بغداد، فيما هرعت سيارات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، صوب مكان التفجير الذي لم يعرف نوعه حتى اللحظة.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

ونقلت مراسلتنا عن مصدر أمني، بأن الانفجار الذي وقع في منطقة المشتل، أسفر عن مقتل شخص وإصابة مدنيين اثنين بجروح، في حصيلة أولية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، صرح مصدر في الشرطة العراقية بأن مدنيين اثنين قتلا وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة.

ونقلت الـ "السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب ساحة عدن شمالي بغداد انفجرت، اليوم، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة اخرين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي".