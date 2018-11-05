بعد التأخر الأمريكي...اللجوء إلى الأمم المتحدة لصيانة الطريق بين العراق والأردن

ألمح قائممقام قضاء الرطبة العراقي، عماد الدليمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى إحالة الطريق السريع الدولي مع الأردن إلى إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح الدليمي، أن معلومات عن توجه إلى منظمة "يو أن دي بي" (UNDP) شبكة التطوير العالمية التابعة للأمم المتحدة، لتخصيص أموال لصيانة الجسور على الطريق السريع الدولي الممتد من العاصمة بغداد إلى الرمادي والرطبة، وصولا إلى منفذ طريبيل الدولي مع الأردن، غربي الأنبار، غرب البلاد.

© Sputnik . العراق يتوصل إلى اتفاق مع شركتين أمريكيتين لتأمين الطريق الدولي مع الأردن

وأكد الدليمي، أن الشركات الأمريكية التي أحيل إليها إعادة تأهيل الطريق، وتأمينه حتى الآن لم تباشر في عملها.

وفي الثاني من مايو/أيار الماضي، كشف قائممقام الرطبة،عن إحالة ساحات تابعة لـ"منفذ طريبيل" الدولي، في غربي الرطبة، من قبل هيئة المنافذ الحدودي، إلى مستثمرين عراقيين لإعادة تأهيلها.

وحول بدء الشركة الأمريكية "أولف كروب" التي تم التوصل إلى اتفاق معها من قبل الحكومة الاتحادية، لإعادة تأهيل وتأمين الطريق السريع الدولي الممتد من بغداد وصولا إلى الرمادي مركز الأنبار، إلى طريبيل، أخبرنا الدليمي، أنها لم تباشر بعد حتى الآن.

ولفت القائممقام حينها، إلى أن حركة النقل البري عبر منفذ طريبيل، انخفضت في الآونة الأخيرة، معللا ذلك بقرب الانتخابات التي حدد إجراؤها يوم 12 مايو/أيار الماضي ، متداركا بقوله "لكن المنفذ مفتوح ويعمل لكن ليس بنفس الوتيرة في الأيام الماضية".

الجدير بالذكر، أن مجمع طريبيل يبعد عن العاصمة العراقية بغداد نحو 575 كم، وحوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان.

وكان آمر "فوج الصقور" العراقي، العقيد شاكر الريشاوي، قد أعلن، 30 أغسطس/ آب عام 2017، عن افتتاح المعبر رسميا وبشكل دائم، بعد أن أنهت الأجهزة المختصة الإجراءات الأمنية والخدمية كافة لتأمين الطريق الدولي البري بين عمان وبغداد.

وحينها، قال رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، تعقيبا على افتتاح منفذ طريبيل الدولي، إن فتح الحدود سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادات الدول العربية المتجاورة، من خلال التجارة وفرص العمل.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye آلاف المقاتلين مع شركة أمريكية لتأمين واستثمار طريق العراق – الأردن

وحسبما أوضح بيان حكومي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، العام الماضي، ستتولى الشركة "أولف كروب" تأمين جانبي الطريق بعمق خمس كم، وستجري كل هذه الخطوات بإشراف وزارة الإسكان والإعمار في الجانب الفني، ووزارتي الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري، وسيشكل هذا المشروع نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم فضلا عن إعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.

ويتضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق السريع وصولا إلى منفذ طريبيل، تطوير البنى التحتية بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ.

واللافت أن القوات العراقية حررت قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في أيار/ مايو 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا".

وصوت مجلس الوزراء العراقي بدورته السابقة، في جلسته المنعقدة، الثلاثاء 28 آذار/ مارس عام 2017، على تأمين طريق دولي يصل بين بغداد بالحدود الأردنية، وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي.