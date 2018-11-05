قطر تعلن تبنيها نظام جديد لسلامة الطيران هو الأول في العالم

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، تبنيها نظاما جديدا، لتصبح المشغل العالمي الأول لهذا النظام، وذلك لتعزيز سلامة الطيران.

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تبنيها لنظام "جلوبال بيكون" المعزز لسلامة الطيران، لتصبح الناقلة بذلك المشغل العالمي الأول لهذا النظام، وذلك بالشراكة مع كل من "فلايت أواير" و"إيرون" المختصتين في تقديم خدمات تتبع عالمية ومباشرة لشركات الطيران حول العالم.

الخطوط الجوية القطرية تعلن عن تبنيها نظاما جديدا معززا لسلامة الطيران pic.twitter.com/AomA1lTKoC — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) November 5, 2018

ومن المتوقع أن يسهم نظام "جلوبال بيكون" في تمكين الخطوط الجوية القطرية من الاستجابة بشكل استباقي في حالات الطوارئ، لتفسح الطريق لتواصل أفضل بين مشغل الطائرة ومركز السيطرة، مما يعني مراقبة متواصلة لحركة الطائرات والاستفادة من تنبيهات آلية في حال حدوث أي مشكلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات تجعل من مشاركة المعلومات أمرا أكثر بساطة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: "يسعدنا بأن نكون أول شركة طيران في العالم تستخدم نظام بث المراقبة المستقل التلقائي (ADS-B) على شبكة واسعة من الوجهات. ونفتخر بالتعاون مع "فلايت أواير" و"إيرون" لتطوير هذا الحل التقني الهادف إلى تحقيق أعلى مستوى من تتبع الطائرات بما يتخطى توصيات ومتطلبات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة الجوية".

وأضاف: "بصفتنا إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم، يبقى هدفنا دائما وأبدا تقديم أفضل خدمة لجميع المسافرين. وسوف نقوم بدمج نظام "جلوبال بيكون" بنظام "إيكاو" لمراقبة الرحلات 2018، الذي نستخدمه حاليا لمراقبة رحلاتنا، الأمر الذي من شأنه تعزيز سلامة عملياتنا وأسطول طائراتنا مع توفير تحديثات لحظية عن حالة الرحلات مرة واحدة كل دقيقة أو أقل. ويأتي استخدام النظام الجديد دليلا على حرصنا على تطوير مختلف الأوجه المرتبطة بالسلامة الجوية".