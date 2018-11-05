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19:15 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    الملك سلمان وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان

    للمرة الأولى... توجيه ملكي سعودي بشأن الصقور

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، باستضافة معرض هو الأول من نوعه على أرض المملكة العربية السعودية.

    وأعلن نادي الصقور السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن إقامته لأول معرض للصقور والصيد العربي، والذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

    وأشار النادي إلى أن الهدف من المعرض هو الحفاظ على التراث الوطني الأصيل، وغرسه في نفوس شباب الوطن، من خلال المشاركة والتواجد في مثل هذه الفعاليات التراثية الأصيلة.

    وأعلن نادي الصقور عن مشاركة أكثر من 250 عارضا من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج والعالم، الأمر الذي سيعطي المعرض صبغة عالمية تسهم في توصيل الرسالة السامية على الوجه الأكمل، وسوف يخصص نادي الصقور السعودي مساحة 14.700 متر مربع لاستضافة الحدث الذي سيتميز بتصميم مبتكر يحاكي تجربة متكاملة لرحلات الصيد والحياة البرية بكل مكوناتها وأدواتها؛ ليستشعر زائر المعرض جمالية التجربة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

    محمد بن سلمان أثناء تخريج دفعة جديدة من كلية الملك فيصل الجوية
    © REUTERS /
    ابن سلمان يعزز أمن المملكة بدفعة جديدة من "الصقور السعودية" (صور)
    كما أن المعرض سيخصص مساحات مختلفة لعدد من الأجنحة التي تختص بالحياة البرية وهواية الصيد بالصقور بشكل عام، والمستشفيات والمراكز البيطرية، وأدوات ومعدات الصيد، وأسلحة الصيد النارية الفردية، ومعدات التخييم والرحلات البرية، ومنتجي الصقور، وأجهزة التعقب، والأعمال الحرفية، وتجارب الواقع الافتراضي، والعديد من المجالات الأخرى.

    وأعلن النادي عن تخصيص مجلس للصقارين، في إطار سعيه لجعل المعرض تجربة متكاملة سواء للزوار من المملكة وخارجها، وكذلك بما يخص أهل الصقور ومنتجيها؛ حيث يستضيف أيضاً مزاداً للصقور والمحاضرات العلمية المتعلقة بهذا المجال.

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