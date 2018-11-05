للمرة الأولى... توجيه ملكي سعودي بشأن الصقور

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، باستضافة معرض هو الأول من نوعه على أرض المملكة العربية السعودية.

وأعلن نادي الصقور السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن إقامته لأول معرض للصقور والصيد العربي، والذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار النادي إلى أن الهدف من المعرض هو الحفاظ على التراث الوطني الأصيل، وغرسه في نفوس شباب الوطن، من خلال المشاركة والتواجد في مثل هذه الفعاليات التراثية الأصيلة.

تنفيذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان وترسيخاً للقيم الثقافية والتراثية؛ يقام #معرض_الصقور_والصيد_السعودي خلال الفترة من 4 — 8 ديسمبر 2018م الموافق 26 ربيع الأول — 1 ربيع الثاني 1440هـ pic.twitter.com/veGFAZEnGB — نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) November 5, 2018

وأعلن نادي الصقور عن مشاركة أكثر من 250 عارضا من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج والعالم، الأمر الذي سيعطي المعرض صبغة عالمية تسهم في توصيل الرسالة السامية على الوجه الأكمل، وسوف يخصص نادي الصقور السعودي مساحة 14.700 متر مربع لاستضافة الحدث الذي سيتميز بتصميم مبتكر يحاكي تجربة متكاملة لرحلات الصيد والحياة البرية بكل مكوناتها وأدواتها؛ ليستشعر زائر المعرض جمالية التجربة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.