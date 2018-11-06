أمير قطر: استمرار أزمة الخليج كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي

وقال الشيخ تميم، في كلمة له، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن مشاركته في مراسم افتتاح دورة الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى: "من المؤسف أن استمرار الأزمة الخليجية، كشف عن عجز مجلس التعاون الخليجي وهمش دوره الإقليمي والدولي".
وأضاف: "ستظل دولة قطر طرفا فاعلا وداعما لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية".
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
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