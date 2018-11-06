أمير قطر: استمرار أزمة الخليج كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزز حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية، وتطور علاقات الدوحة بدول العالم، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي فشل في تحقيق أهدافه.

وقال الشيخ تميم، في كلمة له، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن مشاركته في مراسم افتتاح دورة الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى: "من المؤسف أن استمرار الأزمة الخليجية، كشف عن عجز مجلس التعاون الخليجي وهمش دوره الإقليمي والدولي".

© Sputnik . vitali belosov تميم بن حمد: سنحافظ على موقعنا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

ورأى أمير قطر أن استمرار الأزمة الخليجية منذ عام ونصف العام بين بلاده وأربعة دول عربية يبرهن على إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى ضرورة تطوير آلياته خلال الفترة المقبلة. وتابع أن "أمن واستقرار الدول الخليجية لن يتحقق عبر المساس بسيادتها".

وأضاف: "ستظل دولة قطر طرفا فاعلا وداعما لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية".

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.