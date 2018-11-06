خرق واحد تسجله روسيا في منطقة خفض التصعيد في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة خرقا واحدا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظة اللاذقية، في حين لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

© Sputnik . Mohammad Maarouf روسيا ترصد 7 انتهاكات لوقف القتال في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية

موسكو- سبوتنيك . ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 400 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى قرية السويسة بريف القنيطرة.

وبشكل عام، تم تنفيذ 1983 عملية إنسانية وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3103.63 طن.

وخلال الــ24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.