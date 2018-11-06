شاهد... كيف استقبل ولي العهد السعودي في مدينة "الأمير سلطان"

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة مفاجئة، أمس الاثنين، إلى الحد الجنوبي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد زار الأمير محمد بن سلمان، المصابين العسكريين من الحد الجنوبي للاطمئنان على حالتهم الصحية حيث يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض".

#فيديو | سمو #ولي_العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.#واس pic.twitter.com/eNIkZjRCWe — واس (@spagov) November 5, 2018

وعبر ولي العهد السعودي، في حديثه مع المصابين، عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم، وقلد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، واللذين يمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.

#صور | سمو #ولي_العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.#واس pic.twitter.com/tyGv5Yfwtt — واس (@spagov) November 5, 2018

ورافق ولي العهد، خلال الزيارة، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.