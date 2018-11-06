السيسي ينفي علمه بـ"صفقة القرن"... ويفسر لماذا أطلق عليها هذا الاسم

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، علمه بما يسمى بـ"صفقة القرن"، مؤكدا أن هذا التعبير مصطلح إعلامي.

وأضاف الرئيس المصري خلال لقائه المراسلين الأجانب في شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد معلومات يمكن قولها حول "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن الموقف المصري يتبنى إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، فيما يخص القضية الفلسطينية، وحسب وكالة "روسيا اليوم".

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وقال السيسي "لا نستطيع أن نفرض على الفلسطينيين حلا هم لا يرغبون فيه".وأشار الرئيس المصري إلى أنه: "ليس لدينا معلومات نستطيع قولها، وأقول إنه تعبير أطلق، لأن القضية الفلسطينية هي قضية القرن، وبالتالي حلها سيكون بمثابة صفقة القرن ، وليس لدي تفاصيل".

وفي السياق نفسه، قال السيسي، إن القوات المسلحة المصرية ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر.

وقال السيسي: "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك، وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

وأضاف الرئيس المصري: "كنا نتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شؤون الغير، ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية احترام ذلك"، مشددا على أن مصر لا تسمح "بالمساس بالأمن القومي العربي، وبخاصة منطقة الخليج".