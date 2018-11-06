أنصار الله: مقتل وإصابة جنود سعوديين بهجوم في نجران

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن عسكريين سعوديين ويمنيين قتلوا بهجوم شنته في قطاع نجران، جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك . أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على موقع للجيش السعودي، ما بين موقعي الشبكة والطلعة في نجران.

© REUTERS / STRINGER "أنصار الله" تحبط محاولات زحف شرق الحديدة وأضافت أن العملية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجماعة مقتل وإصابة جنود سعوديين بكمين محكم استهدف دورية عسكرية، تضم ثلاث آليات خلف مواقع عسكرية في السديس بنجران.

في حين قُتل وأصيب عسكريون سعوديون ويمنيون آخرون، بإحباط مسلحي "أنصار الله" ، زحفاً باتجاه مواقع قبالة رقابة سهوة في الربوعة بقطاع عسير، حسب مصدر عسكري.

وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن ، منذ 26 مارس/ آذار 2015.