الحريري يغرد عن مصر بعد "زلة لسان" وزير السياحة اللبناني

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن ما يربط لبنان بمصر أقوى من أي سوء تعبير.

وأشاد الحريري بالعلاقة بين مصر ولبنان في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، كما حيا الحريري مصر شعبا وقيادة. يأتي ذلك عقب تصريحات وزير السياحة اللبناني عن السياحة في مصر والتي أغضبت الجانب المصري.

ما يربط #لبنان بمصر أقوى من ان يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني. تحية الى #مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا. — Saad Hariri (@saadhariri) November 6, 2018

وكان وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان، أجرى حوارا مع صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، أشار فيه إلى أن التقارير الإعلامية السلبية عن لبنان تشوه صورة الدولة، وحتى يبسط فكرته حول دورها وتأثيرها، حاول مقارنة الأوضاع في لبنان بمصر، قائلا: "أنظر إلى مصر… هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟… كذلك المصريون أكثر صخبا مقارنة بنا، والازدحام المروري يفوقنا… لكن هناك سياحة، لأنهم يعلمون كيف يروجون لهذا البلد".

إلا أن كيدانيان قدم اعتذاره لاحقا بعد الصخب جراء تصريحاته هذه، وأوضح أنه لم يكن يقصد الإساءة لمصر.