"نداء تونس" يوجه رسالة عاجلة إلى وزرائه

تونس — سبوتنيك. قال رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، في برنامج بثته إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "الحزب وجه رسالة إلى الوزراء المنتمين له يدعوهم فيها إلى الاختيار بين مواقعهم في الحكومة، أو الاستقالة من الحزب".
يوسف الشاهد
وحازت حركة "نداء تونس" على أكبر نصيب في الحكومة بثماني وزارات، هي المالية والتربية وكتابة الدولة للجالية والثقافة والشباب والرياضة والخارجية والصناعة بالاقتصاد التضامني وأملاك الدولة وكتابة دولة، ولافت احتفاظ وزراء "نداء تونس" بمناصبهم، رغم مطالبة الحزب لهم بالانسحاب من الحكومة.
حكومة غير شرعية
ورفع حزب "نداء تونس"، أمس الثلاثاء، الغطاء السياسي عن حكومة، يوسف الشاهد، وأعلن الأمين العام للحزب، سليم الرياحي، أن هذه الحكومة هي حكومة غير شرعية، وتمثل انقلابا على نتائج الانتخابات النيابية، التي جرت عام 2014 ، وفاز فيها "نداء تونس".
وبوقت سابق، أعلن "نداء تونس" تجميد عضوية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد في الحزب، بعد تمرد الأخير على قرارات الحزب، ورفضه إقرار تعديل حكومي شامل.
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