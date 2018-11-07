"نداء تونس" يوجه رسالة عاجلة إلى وزرائه

وجه حزب "نداء تونس" رسالة إلى الوزراء المنتمين للحزب في الحكومة يدعوهم فيها إلى الانسحاب من الفريق الحكومي، أو الاستقالة من الحزب، بداعي أن الحزب لا يعترف بهذه الحكومة.

تونس — سبوتنيك. قال رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، في برنامج بثته إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "الحزب وجه رسالة إلى الوزراء المنتمين له يدعوهم فيها إلى الاختيار بين مواقعهم في الحكومة، أو الاستقالة من الحزب".

يوسف الشاهد



وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 10 وزارات وثلاث مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة، لكنها تضمنت للمرة الأولى التحاق حزب "مشروع تونس" بالحكومة، وعودة آخر وزير خارجية لنظام بن علي إلى الحكومة، وتعيين يهودي تونسي في الحكومة.وحازت حركة "نداء تونس" على أكبر نصيب في الحكومة بثماني وزارات، هي المالية والتربية وكتابة الدولة للجالية والثقافة والشباب والرياضة والخارجية والصناعة بالاقتصاد التضامني وأملاك الدولة وكتابة دولة، ولافت احتفاظ وزراء "نداء تونس" بمناصبهم، رغم مطالبة الحزب لهم بالانسحاب من الحكومة.

حكومة غير شرعية

