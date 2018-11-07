الجيش اليمني يواصل تقدمه في الضالع ويسيطر على جبال دمت

أحرز الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، تقدما في مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في تغريدة على "تويتر" "أن قوات الجيش سيطرت على السلسلة الجبلية المطلة على مدينة دمت، شمال الضالع، ابتداءً من سلسلة حصن الحقب، ووصولاً إلى جبال خاب وما جاورها".

© AP Photo / Hani Mohammed عبد الملك الحوثي يرد على الدعوة الأمريكية لوقف الحرب في اليمن يأتي تقدم القوات الحكومية، عقب يوم واحد من تمكنها من إحكام السيطرة على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية المؤدية إلى وسط مدينة دمت، وإحباطها هجوماً لمسلحي "أنصار الله"، في منطقة الحقب جنوب المدينة.

وكان الجيش اليمني أطلق، الاثنين الماضي بدعم من التحالف، عملية عسكرية لاستعادة مديريتي، دمت وجُبن، من سيطرة مسلحي الحوثيين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل، بحسب الأمم المتحدة ما لا يقل عن 16 ألف شخص، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.