شاهد ولي عهد السعودية خلال زيارته لعدد من المواطنين

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لمنازل عدد من المواطنين في القصيم.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن فيصل بن مشعل، والأمير متعب بن فهد بن فيصل، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل.

#فيديو: الأمير محمد بن سلمان يزور عدداً من المواطنين في منازلهم بـ ⁧#القصيم⁩. (سبق) pic.twitter.com/52dGeRGXlN — هاشتاق السعودية (@HashKSA) November 7, 2018

وكان برفقة ابن سلمان الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله الفرحان وزير الثقافة.