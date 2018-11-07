الصندوق العربي للإنماء يؤكد استعداده للمساهمة في إعادة إعمار اليمن

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي، مع قيادة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، إمكانية مساهمة الصندوق في إعادة إعمار اليمن.

© AP Photo / Sana اليمن... التحالف يستهدف صعدة بـ11 غارة

القاهرة — سبوتنيك . قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، اليوم الأربعاء: "استعرض السعدي في لقائه قيادة الصندوق العربي، مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة للإعداد والتحضير لإعادة الإعمار ".

وتابعت: "ناقش وزير التخطيط اليمني سبل معالجة الأوضاع الاقتصادية والحد من التأثيرات السلبية لمحدودية الموارد بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من الدول والمؤسسات المانحة ومنها الصندوق العربي".

من جانبها، أكدت إدارة الصندوق "استمرار دعم الصندوق العربي للعملية التنموية في اليمن من خلال المضي في استكمال العمل في المشاريع الجارية والتعاطي مع أي متطلبات لضمان عملية التنفيذ".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.