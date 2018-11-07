التحالف يشن 38 غارة على الحديدة وقصف مكثف على صعدة

شن طيران التحالف، اليوم الخميس، غارات مكثفة على محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف استهدف بنحو 35 غارة منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة".

© AP Photo / Hani Mohammed الرئيس هادي يعين وزيرا للدفاع ورئيسا للأركان ومحافظا لعدن

وذكر المصدر، أن طيران التحالف قصف بثلاث غارات مواقع في مفرق العدين بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

في سياق آخر، سقط قتيل وجرح عشرة آخرين بسقوط قذائف مدفعية ناجمة عن تبادل للقصف بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق متفرقة بمديرية الحالي، كما أصيبت امرأة وطفلها جراء مقذوف استهدف منزلهما في منطقة المدمن بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

محافظة الضالع وسط اليمن، هي الأخرى شهدت قصفا مدفعيا متبادلا بين الجيش ومسلحي "أنصار الله" في مدينة دمت شمال المحافظة، تسبب بمقتل مدنين اثنين وإصابة آخر في قرية الرباط جنوب شرقي المدينة.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مديريات الظاهر ورازح ومنبة وباقم الواقعة على الشريط الحدودي، ألحق خسائر مادية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.