"أنصار الله" تعلن قصف معسكر للجيش اليمني بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم الخميس، استهداف معسكر للجيش اليمني في مفرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بصاروخ باليستي من نوع بدر 1 بي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال تليفزيون المسيرة الناطق باسم جماعة الحوثيين إن "القوة الصاروخية تستهدف معسكرا لمرتزقة العدوان في مفرق الجوف بصاروخ باليستي من طراز بدر1 بي".

© REUTERS / التحالف يشن 38 غارة على الحديدة وقصف مكثف على صعدة

وكان طيران التحالف شن، أمس الخميس، غارات مكثفة على محافظة الحديدة غرب اليمن

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف استهدف بنحو 35 غارة منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.