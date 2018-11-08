العاهل السعودي وولي عهده يستقبلان مواطنين في القصر الملكي... ويزفان بشرى سارة

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، مدشنا عددا من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووفقا لوكالة "واس"، لدى وصول الملك سلمان كان في استقباله الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل.

وبعد أن أخذ العاهل السعودي موقعه، بدأ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، أن مدينة حائل ستكون المحطة الثانية في جولة الملك سلمان، التي استهلها بزيارة القصيم، في أول جولة داخلية يقوم بها الملك سلمان، منذ توليه العرش مطلع عام 2015.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح ودشن خلال زيارته إلى منطقة القصيم في إطار جولته الداخلية، أكثر من 600 مشروع تنموي، في مجالات متنوعة.