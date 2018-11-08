وزير الاستخبارات الإسرائيلية: العمانيون استقبلوني بحفاوة كبيرة

ونشر يسرائيل كاتس، وزير النقل والاستخبارات، في تغريدة له على حسابه الشخصي في "تويتر"، أن الاستقبال الحار الذي حظي به، هو تعبير عن وضع إسرائيل الذي يزداد قوة في المنطقة، على حد قوله.

وكتب يسرائيل كاتس، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أن مشروع السكك الحديدية الذي اقترحه خلال زيارته لمسقط، قبل يومين، استُقبل في عُمان بصورة استثنائية.

כך התקבלתי כשר ישראלי בקבלת פנים חמה ופומבית ״במחול החרבות״ בעומאן, חזון אחרית הימים וביטוי לחיזוק מעמדה של ישראל באזור. מחר אציג את תוכנית ״מסילות לשלום״ בפני שרי האזור. pic.twitter.com/MdkoBTaEaC — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وأفاد الموقع، مساء أول أمس الثلاثاء، بأن وزير الاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، يزور مسقط في زيارة تاريخية، هي الأولى من نوعها، للمشاركة في مؤتمر دولي حول النقل، وهي زيارة تعد بمثابة بداية حقيقية لخيار "صفقة القرن".