الأمم المتحدة تعلن تأجيل محادثات السلام بين الأطراف اليمنية

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تأجيل محادثات السلام التي كانت مقررة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين أطراف الأزمة اليمنية، معربة عن أملها بعقدها قبل نهاية العام الجاري.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن "المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة بحلول نهاية الشهر الجاري، وإنه سيسعى إلى عقد المحادثات قبل نهاية العام".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن غريفيث في تصريحات إعلامية، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية نهاية نوفمبر الجاري.

وحث المبعوث الأممي حينها على "اغتنام الفرصة" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لبناء الثقة.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.