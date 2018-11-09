صحيفة عبرية: البحرين توجه دعوة لوزير إسرائيلي

ذكرت صحيفة عبرية أن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، تلقى دعوة من البحرين للمشاركة في مؤتمر دولي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن إيلي كوهين، وزير الصناعة والاقتصاد الإسرائيلي، تلقى دعوة من مملكة البحرين، للاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الدولي " Startup Nations Ministerial".

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه الدعوة جاءت بعد زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد، وكذلك بعيد زيارات لوزراء إسرائيليين كثيرين لدول خليجية، منها الإمارات وقطر.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن وزيرة الثقافة والرياضة والعلوم، ميري ريغيف، زارت أبو ظبي، وبعدها وزير الاتصالات، أيوب قرا، كان في دبي، وأخيرا، وزير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، زار عمان.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أشارت إلى أن نتنياهو يضع على أجندته القادمة زيارة مملكة البحرين، في أعقاب زيارته التاريخية لعمان، الشهر الماضي.