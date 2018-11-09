لحظة وصول المختطفين إلى مشفى السويداء بعد تحريرهم من "داعش" (صور)

وصل مختطفو محافظة السويداء، عند الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الجمعة، إلى المشفى الوطني في المحافظة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء إن ذوي "المخطوفين" تجمهروا أمام المشفى لاستقبالهم، حيث سيقوم أطباء المشفى بتقديم الرعاية الصحية والفحوصات الطبية اللازمة لـ"المحررين" من نساء وأطفال، للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

لحظة وصول المختطفين المحررين إلى السويداء في سوريا © Sputnik .

لحظة وصول المختطفين الذين حررهم الجيش السوري من قبضة داعش الإرهابي © Sputnik .

طفلة صغيرة مع أحد أقاربها لحظة وصولها بعد تحريرها من قبضة داعش الإرهابي © Sputnik .

المختطفون الذين حررهم الجيش السوري من قبضة داعش © Sputnik . 1 / 4 © Sputnik . لحظة وصول المختطفين المحررين إلى السويداء في سوريا

وأضاف المراسل: "من المقرر أن يتوجه المحررون في وقت لاحق الليلة إلى ساحة محافظة السويداء حيث ينتظرهم منذ ساعات وبفارغ الصبر الآلاف من أبناء المحافظة للاحتفال بحريتهم".

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، احتفل أهالي مختطفات محافظة السويداء في منطقة نجها باستقبالهم بناتهم ونسائهم وأطفالهم المختطفين لدى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد أكثر من مئة يوم قضوها في الأسر لدى التنظيم الإرهابي.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت بأنه "بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم "داعش" الإرهابي الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أشهر، وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفات الـ 19 وقتل الإرهابيين المختطِفين".

وشن تنظيم "داعش" الإرهابي بتاريخ 25 يوليو تموز الماضي، هجوما واسعا على مدينة السويداء وعلى القرى الشرقية للمحافظة، وقتل أكثر من 230 مدنيا وأصاب نحو 170 آخرين، كما تمكن من اختطاف عشرات الفتيات والنساء والأطفال، واقتادهم إلى عمق البادية الشرقية للسويداء.