مقتل 20 إرهابيا من "النصرة" بكمين نوعي للجيش السوري شمال حماة

وبين المصدر أن وحدات الاستطلاع رصدت المجموعة الإرهابية المسلحة أثناء انطلاقها في هجوم على النقاط العسكرية على هذا المحور، وذلك بعد ساعات من القصف التمهيدي الذي استهدف مواقع الجيش السوري هناك طوال ليلة الخميس- الجمعة".
وأوضح المصدر: بعد رصد تحرك المجموعة الإرهابية نحو هدفها، قامت وحدة من الجيش بملاقاتها في منتصف الطريق، وبالفعل تمكنت من القضاء على أكثر من 20 مسلحا، وتم تدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر".
وكان تنظيم "جيش العزة" قد واظب طوال ليلة الخميس- الجمعة على استهداف مواقع الجيش السوري عند محور الزلاقيات بالصوارخ وقذائف المدفعية، لترد مدفعية الجيش على مصادر النيران مستهدفة مواقع المسلحين في المزارع المحيطة بمدينة اللطامنة شمال حماة.
وتنظيم "جيش العزة" هو أحد فصائل "هيئة تحرير الشام" التي يتخذها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظور في روسيا)، واجهة له.
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