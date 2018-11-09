مقتل 20 إرهابيا من "النصرة" بكمين نوعي للجيش السوري شمال حماة

كشف مصدر عسكري سوري عن إيقاع مجموعة إرهابية مسلحة تناهز الـ 20 إرهابيا في كمين محكم في ريف حماة الشمالي، انتهى بمقتل جميع عناصرها.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH "المهاجرون" الصينيون يستعدون لشن هجوم كيميائي شمال غرب حماة السورية

وقال المصدر لمراسل " سبوتنيك " "إن وحدة من الجيش العربي السوري تمكنت فجر اليوم الجمعة 9 تشرين الثاني/ نوفمبر من تنفيذ الكمين بمجموعة إرهابية مسلحة تابعة لتنظيم جيش العزة (الموالي لجبهة النصرة)، على محور اللطامنة- الزلاقيات وقتلت جميع أفرادها".

وبين المصدر أن وحدات الاستطلاع رصدت المجموعة الإرهابية المسلحة أثناء انطلاقها في هجوم على النقاط العسكرية على هذا المحور، وذلك بعد ساعات من القصف التمهيدي الذي استهدف مواقع الجيش السوري هناك طوال ليلة الخميس- الجمعة".

وأوضح المصدر: بعد رصد تحرك المجموعة الإرهابية نحو هدفها، قامت وحدة من الجيش بملاقاتها في منتصف الطريق، وبالفعل تمكنت من القضاء على أكثر من 20 مسلحا، وتم تدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر".

وكان تنظيم "جيش العزة" قد واظب طوال ليلة الخميس- الجمعة على استهداف مواقع الجيش السوري عند محور الزلاقيات بالصوارخ وقذائف المدفعية، لترد مدفعية الجيش على مصادر النيران مستهدفة مواقع المسلحين في المزارع المحيطة بمدينة اللطامنة شمال حماة.

وتنظيم "جيش العزة" هو أحد فصائل "هيئة تحرير الشام" التي يتخذها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظور في روسيا)، واجهة له.