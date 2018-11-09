صورة "مثيرة للإعجاب" تجمع ابن سلمان بطفل

أثارت صورة جمعت طفل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بـ"تواضع" ابن سلمان.

متكي على طويق 💚 pic.twitter.com/pYr92mHz9W — محمد بن نواف آل سعود (@mohammednawaf7) November 8, 2018

ويظهر في الصورة طفل يتكئ على كتف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن التقط صورة سيلفي ليعرضها على الأمير، وذلك خلال زيارة ابن سلمان لإحدى الأسر في منطقة حائل.

وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بأن "تواضع" ولي العهد، دفع هذا الطفل لأن يتكئ على كتف الأمير ويطلعه على صورة "السيلفي" التي التقطها معه.

من جانبه علق الأمير محمد بن نواف آل سعود، على الصورة التي انتشرت على نحو واسع قائلا: "متكئ على طويق"، وطويق هي سلسلة جبال من أهم المعالم الجغرافية في السعودية.