باتفاق قطري... ممر مائي بين غزة وقبرص

وبحسب الموقع الإلكتروني "سما"، اتفق القطريون مع إسرائيل على البدء في تجهيزات إقامة ممر مائي بين غزة وقبرص، بإشراف دولي ورقابة أمنية إسرائيلية، لكن تل أبيب طلبت وجودا فعليا لها على هذا الممر (الذي لم تتضح بعد طبيعته وشكله).
بدوره، قال السفير القطري، محمد العمادي، في قطاع غزة: "اتفقنا على موضوع الممر المائي وأمور أخرى كثيرة" لم يوضح طبيعتها.
يشار إلى أن قطر دفعت 15 مليون دولار لتسديد رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتم إدخال الأموال بواسطة السيارة الخاصة للعمادي، عبر حاجز "بيت حانون- إيرز" بعد موافقة إسرائيلية.
وأوضحت القناة العاشرة الإسرائيلية أن العمادي اتفق على إرسال 10 مليون دولار شهريا للفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية للأهالي الفلسطينيين، إضافة إلى 10 مليون دولار للوقود.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)