باتفاق قطري... ممر مائي بين غزة وقبرص

اتفقت قطر مع إسرائيل على البدء بتجهيزات إقامة ممر مائي بين غزة وقبرص، بإشراف دولي ورقابة أمنية إسرائيلية.

وبحسب الموقع الإلكتروني "سما"، اتفق القطريون مع إسرائيل على البدء في تجهيزات إقامة ممر مائي بين غزة وقبرص، بإشراف دولي ورقابة أمنية إسرائيلية، لكن تل أبيب طلبت وجودا فعليا لها على هذا الممر (الذي لم تتضح بعد طبيعته وشكله).

© REUTERS / SUHAIB SALEM بدء صرف منحة قطرية للموظفين المدنيين في غزة

ووافقت حركة حماس على رقابة مشابهة لتلك التي كانت توجد في معبر رفح، بعد "اتفاق 2005" عبر الكاميرات وربط الحواسيب، مع كون الرقابة الدولية هي الأساس.بدوره، قال السفير القطري، محمد العمادي، في قطاع غزة: "اتفقنا على موضوع الممر المائي وأمور أخرى كثيرة" لم يوضح طبيعتها.يشار إلى أن قطر دفعت 15 مليون دولار لتسديد رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتم إدخال الأموال بواسطة السيارة الخاصة للعمادي، عبر حاجز "بيت حانون- إيرز" بعد موافقة إسرائيلية.

وأوضحت القناة العاشرة الإسرائيلية أن العمادي اتفق على إرسال 10 مليون دولار شهريا للفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية للأهالي الفلسطينيين، إضافة إلى 10 مليون دولار للوقود.