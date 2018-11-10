الرئيس العراقي يبدأ جولة خليجية انطلاقا من الكويت

يبدأ الرئيس العراقي برهم صالح، غدا الأحد، جولة خليجية تلبية لدعوات رسمية وجهت له من قادة وزعماء عدد من دول الخليج العربية.

بغداد — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، اليوم السبت، بأن "رئيس الجمهورية برهم صالح، يبدأ، صباح غد، جولة خليجية هي الأولى منذ توليه منصبه وذلك تلبية لدعوات رسمية وجهت لفخامته من قادة وزعماء عدد من الدول الخليجية".

وأوضح المكتب أن الرئيس صالح سيبدأ جولته بزيارة إلى الكويت، "حيث من المقرر أن تتضمن الزيارة مناقشة ملفات عديدة أبرزها بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان: نتقدم نحو هدم أوكار الإرهاب في شمال العراق على رؤوس من فيها

".

وأضاف أن "الجولة الخليجية لرئيس الجمهورية، ستشمل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالإضافة إلى عدد من الدول المجاورة لها"، مبينا أن "الجولة تهدف إلى سعي العراق نحو بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي، والتعاون مع أشقائه في إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والإنمائي والنهوض الثقافي المشترك بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز مفاهيم التعاون الدولي".

يذكر أن هذه الجولة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس العراقي برهم صالح خارج البلاد منذ توليه المنصب، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.