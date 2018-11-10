قناة عبرية تكشف سبب اقتراح ماكرون بشأن "صفقة القرن"

كتبت القناة العشرين العبرية، مساء أمس، الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ينوي الإعلان عن "صفقة قرن" فرنسية، تضاهي الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" الأمريكية، بهدف الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ماكرون يدخل هذا الأسبوع التاريخ، بعد عقد قمة عالمية للاحتفال بمرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، في العاصمة الفرنسية، باريس، بحضور أكثر من مائة شخصية من أنحاء العالم. وذلك، غدا، الأحد.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ماكرون ينتظر أي عرقلة لـ"صفقة القرن" الأمريكية، حتى يعلن من جانبه، "صفقة القرن" الفرنسية؛ لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن حلمه هو الحصول على جائزة نوبل للسلام.

ولفتت القناة العبرية إلى أن رفض الطرف الفلسطيني للخطة الأمريكية للسلام مع الجانب الإسرائيلي، ربما يكون سببا لعدم الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية، وهو ما ينتظره ماكرون، خاصة وأنه يقدم اقتراحه بناء على "حل الدولتين"، وهو ما يقبله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).