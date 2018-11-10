العاهل المغربي يزور باريس للمشاركة في فعاليات مئوية انتهاء الحرب العالمية

يشارك العاهل المغربي الملك محمد السادس في فعاليات إحياء ذكرى مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومنتدى باريس للسلام الذي يعقد بهذه المناسبة.

الرباط — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، اليوم السبت: "بدعوة من فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس".

وتشكل زيارة الملك محمد السادس، بحسب البيان، فرصة لبحث قضايا التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

ومن المتوقع أن يزور ماكرون المغرب الأسبوع المقبل ليفتتح رفقة العاهل المغربي اول قطار فائق للسرعة بأفريقيا

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الحرب العالمية الأولى، التي بدأت في 28 تموز/يوليو 1914 وانتهت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، جرت بين قوات الحلفاء (فرنسا، وبريطانيا، وروسيا القيصرية ودول أخرى)، وقوات المحور (الإمبراطورية الألمانية، وامبراطورية النمسا المجر، والدولة العثمانية إلى جانب دول أخرى)، وانتهت بانتصار الحلفاء.

وبمناسبة الذكرى المئة لانتهاء الحرب تنطلق غدا، الأحد، فعاليات منتدى باريس للسلام بمشاركة أكثر من 60 من قادة ورؤساء ورؤساء الحكومات أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء المنظمات الدولية.

ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل.