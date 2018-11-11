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13:45 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    الرئيس الروسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 11 مايو/ آيار 2017

    عباس: هناك مؤامرة من "حماس" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأحد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن هناك "مؤامرة" من حركة حماس، لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

    رام الله — سبوتنيك. وألمح الرئيس الفلسطيني إلى إمكانية تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بأثر رجعي، على خلفية احتجاجات شعبية.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS /
    تليفزيون إسرائيلي يتحدث عن حقائب الملايين التي حملها سفير قطر إلى غزة
    واتهم عباس، حركة حماس بتنفيذ "مؤامرة" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية، وذلك بعد إعلانه معارضة إدخال إسرائيل لأموال قطرية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع حماس.

    وقال عباس، في كلمة له خلال وضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة برام الله"، حسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، "هناك مؤامرة من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

    وأضاف بقوله "الأيام القادمة ستكون هناك إجراءات شديدة ومع ذلك ستبقى الأبواب مفتوحة".

    وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، قد وصل مساء الخميس، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "معبر إيرز"، شمال قطاع غزة، بحسب وكالة "سما".

    وأفادت مصادر محلية بوصول السفير العمادي إلى قطاع غزة، قبل قليل، عبر إيرز، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار الزيارات التفقدية للمشاريع القطرية في القطاع.

    وسبق لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن أفادت، مساء أول أمس الثلاثاء، بأن العمادي سيصل القطاع، الأسبوع المقبل، للإعلان عن سلسلة من المشاريع الإنسانية، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السيئة للأهالي الفلسطينيين في القطاع.

    وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن العمادي سيصل قطاع غزة، وفي جعبته نحو 20 مليون دولار للعائلات الأكثر فقرا في غزة، وكذلك للاتفاق على سلسلة من المشاريع الإنسانية في غزة.

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