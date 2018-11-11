أمر من الملك سلمان بشأن قضاة

وأمر الملك السعودي بترقية 38 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية 12 قاضيا من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، بالإضافة إلى ترقية 13 قاضيًا من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب).
وأكد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية كريمة، يأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، بما يتواكب مع الرسالة القضائية وفقًا للتطلعات السامية لولاة الأمر نحو تحقيق الريادة القضائية الناجزة.
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