أمر من الملك سلمان بشأن قضاة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرا ملكيا عاجلا.

وأمر الملك السعودي بترقية 38 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

© REUTERS / رسالة عاجلة من ابن زايد إلى الملك سلمان

وأوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 4 قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب).

كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية 12 قاضيا من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، بالإضافة إلى ترقية 13 قاضيًا من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب).

وأكد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية كريمة، يأتي في إطار الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، بما يتواكب مع الرسالة القضائية وفقًا للتطلعات السامية لولاة الأمر نحو تحقيق الريادة القضائية الناجزة.