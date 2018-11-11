وزير خارجية اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين من أجل السلام

دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، مجدداً المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة أنصار الله "الحوثيين" للانخراط في الجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد اليماني، خلال لقاء عقده، اليوم الأحد، مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين "التزام الحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي والتعامل بإيجابية مع دعوته لعقد دورة المشاورات القادمة قبل نهاية العام الحالي".

© AFP 2018 / Patrick BAZ نصر الله يعلق على الدعوات الأمريكية لوقف الحرب في اليمن

وشدد وزير خارجية اليمن أن "على المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام وإبداء الجدية تجاه المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة".

من جانبه، أكد ديدوشكين، بحسب الوكالة اليمنية على "ثبات موقف روسيا الداعم للحكومة الشرعية، وجهود المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عن مقتل 6.872 شخصا وإصابة 10.768 آخرين غالبيتهم نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب مفوض الأمم المتحّدة السامي لحقوق الإنسان.

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.