وزير خارجية اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين من أجل السلام

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد اليماني، خلال لقاء عقده، اليوم الأحد، مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين "التزام الحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي والتعامل بإيجابية مع دعوته لعقد دورة المشاورات القادمة قبل نهاية العام الحالي".
من جانبه، أكد ديدوشكين، بحسب الوكالة اليمنية على "ثبات موقف روسيا الداعم للحكومة الشرعية، وجهود المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.
وأسفرت الحرب حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عن مقتل 6.872 شخصا وإصابة 10.768 آخرين غالبيتهم نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب مفوض الأمم المتحّدة السامي لحقوق الإنسان.
وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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