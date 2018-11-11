"أنصار الله" تعلن شن هجوم على تجمعات للجيش اليمني وقوات التحالف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شن عملية مشتركة بين قوات المدفعية والقوة الجوية ضد مواقع تتمركز بها تجمعات من قوات الجيش اليمني والتحالف العسكري العربي في الساحل الغربي لليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد، تنفيذ "عملية مشتركة بين سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية تستهدف تجمعات للتحالف بقيادة السعودية والقوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي".

© AP Photo / Hani Mohammed قيادي بـ"أنصار الله" يكشف خسائر صنعاء بعد انشقاق وزير الإعلام

وبوقت سابق من اليوم أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي جماعة "أنصار الله" صدوا هجوما لوحدات من الجيش اليمني على مواقع تسيطر عليها الجماعة في مربع شجع بنجران جنوب غربي السعودية، لافتاً إلى أن الهجوم كان مدعوما بغطاء مكثف لطيران التحالف.

وأضاف المصدر أن مسلحي "أنصار الله" تمكنوا من صد الهجوم، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، وأسروا مجموعة من العسكريين.

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ سقط آلاف القتلى وأصيب عدد كبير غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، فيما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.