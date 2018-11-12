مقتل ستة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين في اشتباك وقصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل ستة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرين مساء الأحد، حين اقتحمت وحدة خاصة إسرائيلية مدينة خانيونس في قطاع غزة وأطلقت النار حيث جرى اغتيال قيادي في كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة حماس.

رام الله — سبوتنيك. وقالت كتائـب القسام في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "تسللت مساء اليوم الأحد قوة خاصة تابعة للعدو الصهيوني في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس، وقامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة وبعد اكتشاف أمرها وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصف للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عدد من أبناء شعبنا، ولا زال الحدث مستمرا وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان الصهيوني الخطير".

© Sputnik . Maxim Blinov بوتين يشارك في الاحتفال باستكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خلال بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "استشهد ستة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرين بينهم ثلاثة في اشتباك مسلح وثلاثة في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة في وقت أصيب فيه سبعة ونقلوا للمشافى لتلقي العلاج".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن القتلى الفلسطينيين هم: "نور الدين محمد سلامة بركة 37 عام ومحمد ماجد موسى القرا 23 عام وخالد محمد على قويدر 29 عام ومصطفى حسن محمد أبو عودة 21 عام ومحمود عطا الله مصبح 25 عام وعلاء نصرالله عبد الله فسيفس 24 عام".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له تعقيبا على الحادث: "خلال نشاط أمني لجيش الدفاع في منطقة قطاع غزة اندلعت اشتباكات حيث نفى الجيش اختطاف أحد جنوده في غزة".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة في أثناء وقوع الاشتباك المسلح بين مجموعة القسام والوحدات الخاصة الإسرائيلية.

وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بان الجيش الإسرائيلي شن أكثر من أربعين غارة على مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت، إن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته لسكان البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بالبقاء على مقربة من الملاجئ وقد أعلنت المجالس البلدية المحلية في مستوطنات غزة إلغاء الأيام الدراسية للطبلة غدا تحسبا لوقوع أحداث أمنية.

وعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المتواجد في باريس وزراءه لعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية حول حالة التصاعد الأمني بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وعلى خلفية الأحداث، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع زيارته إلى باريس العودة إلى إسرائيل اليوم.