مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر خلال تبادل لإطلاق النار في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضابطه وإصابة آخر خلال عمليات تبادل لاطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر موقع تويتر: "خلال عملية تشغيلية لوحدة خاصة بقطاع غزة، تم تبادل إطلاق النار".

وأضاف: "وقد قُتل في الحادثة ضابط من جيش الدفاع وأصيب ضابط آخر بشكل متوسط وتم تبليغ عائلاتهم بالخبر"، مشيرا إلى "انتهاء العملية في القطاع".

خلال عملية تشغيلية لوحدة خاصة بقطاع غزة، تم تبادل إطلاق النار.

وقد قُتل في الحادثة ضابط من جيش الدفاع وأصيب ضابط آخر بشكل متوسط.

تم تبليغ عائلاتهم بالخبر.

وقد انتهت العملية.

يجب الانقياد لتعليمات الأمن في البلدات ولتعليمات الجبهة الداخلية.

يُطلب الامتناع عن نشر الإشاعات. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2018

​و​قال شهود عيان إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وبحسب شهود العيان فإن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وحسب رويترز، قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين من بينهم قياديان في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أثناء وقوع الاشتباك المسلح بين مجموعة القسام والوحدات الخاصة الإسرائيلية.

وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بان الجيش الإسرائيلي شن اكثر من أربعين غارة على مدينة خانيونس في قطاع غزة.