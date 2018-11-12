الفصائل الفلسطينية تبدأ الرد على مقتل 7 فلسطينيين في قطاع غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان، بدء الرد على مقتل سبعة فلسطينيين في قطاع غزة أمس الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم قادة في الجناح المسلح لحركة "حماس".

© REUTERS / AMIR COHEN غارات على غزة بعد إصابة إسرائيلي وحرق حافلة بقذيفة من القطاع

رام الله — سبوتنيك . ذكر بيان صادر عن "غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية"، الإعلان عن بدء الرد على مقتل 7 فلسطينيين أمس في قطاع غزة، بينهم قادة في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس

وكانت كتائب "القسام" قد أعلنت أنها أفشلت توغل قوة من الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، مساء أمس الأحد، كانت تستهدف "مباغتة المقاومة" ما أسفر عن اشتباكات قتل خلالها 7 من كتائب "القسام" بينهم القيادي نور الدين بركة، بالإضافة إلى مقتل ضابط إسرائيلي يدعى محمود خير الدين.

من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب، في بيان مقتضب اليوم "رد المقاومة هو رد طبيعي باسم الشعب الفلسطيني".

وأتم "غرفة عمليات المقاومة اتخذت القرار حتى يدرك الاحتلال وكل من يدعمه أنه لا أمن ما لم تكن حياة الشعب الفلسطيني آمنة، وأن التلاعب بحياة أبنائنا لن يكون بلا ثمن".