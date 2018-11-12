حكومة الوفاق الليبية: السراج يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش المؤتمر المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية بشأن حل الأزمة الليبية.

وقالت الحكومة، في بيان صحافي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والوفد المرافق له وصلوا صباح اليوم الاثنين إلى باليرمو لحضور المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية والذي دعت إيطاليا إلى انعقاده".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج سيجري على هامش جلسات المؤتمر محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي وعدد من رؤساء الوفود المشاركة".

© Sputnik . Evguiniy Byatov بوغدانوف يبحث مع الممثل الخاص للأمم المتحدة الوضع في ليبيا

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المرافق له وصلوا إلى مدينة باليرمو قادمين من العاصمة فرنسا بعد مشاركته في باريس لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، على مدى يومين، مؤتمرا من أجل ليبيا، الذي تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية وأنباء عن حضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر للاجتماع الأمني فقط.

وبدأت صباح اليوم، الاثنين، اللقاءات بين الوفود، حيث تطرقت الجلسة الصباحية للشأن الاقتصادي، على أن تكون جلسة بعد الظهر مخصصة للشأن الأمني.

وعلى هامش أعمال المؤتمر عقد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، الموجود في باليرمو من مساء أمس، لقاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، في باليرمو الإيطالية، أمس الأحد، تبادل فيه الآراء بشأن سبل التسوية السياسية في ليبيا وتطبيع الأوضاع فيها، كما اجتمع بالمبعوث الأممي سلامة وعبّر له عن دعمه لجهوده وخطة عمل الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء كلا من نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز وسفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف.