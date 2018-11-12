"أنصار الله" تسقط طائرة للتحالف في جيزان

أسقطت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، طائرة استطلاع دون طيار تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية لجماعة "أنصار الله" "أسقطت طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها شرق جبل الدود في جيزان".

وتأتي عملية إسقاط الطائرة بعد نحو أسبوع من إسقاط طائرة مماثلة، في منطقة الحصامة بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، قبالة الحدود مع السعودية

في سياق آخر وبحسب المصدر، استهدف مقاتلو الجماعة آلية عسكرية محملة بجنود من الجيش اليمني بصاروخ موجة شرق جبل الدود، أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من عليها.

وذكر المصدر، أن جنديين من الجيش اليمني قتلا بعمليتي قنص لـ"أنصار الله" شرق جبل الدود في ذات القطاع.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة مقتل 9500 مدني، وتقول إن غالبيتهم قضوا نتيجة الضربات الجوية.