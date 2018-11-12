دمشق تفتتح مشروعا لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ينير 500 منزل (صور)

أطلقت الحكومة السورية مشروع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية باستطاعة 1.26 ميغاواط توفرها 6 آلاف لاقط شمسي بتكلفة تبلغ نحو مليار ليرة سورية.

ذكرت "سانا" أن المحطة تعمل على توليد كهرباء بمعدل 2 مليون كيلوواط ساعي سنوياً تكفي لإنارة 500 منزل على مدار العام ويتم من خلال المحطة توفير 500 طن من الفيول سنويا بقيمة 90 مليون ليرة وتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية عن طريق الوصل المباشر بالمخرج 20 ك.ف.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky سوريا... إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتوفير النفط

تأتي هذه المشاريع في سياق توجه الحكومة السورية للاستفادة من طاقة الشمس وتوفير الطاقات الأخرى مثل الغاز والنفط وتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت وزارتا الكهرباء والتربية في سوريا أطلقتا في وقت سابق مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية لمجمع مدارس محسن مخلوف في ضاحية قدسيا في ريف دمشق، باستطاعة 140 كيلوواط ساعي وبكلفة 110 ملايين ليرة سورية.

وأكد وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي لوكالة "سانا" أن هذا المشروع في حال تشغيله سيوفر نحو 80 طنا من النفط المكافئ بوفر مالي سنويا يقدر بـ 16 مليون ليرة سورية.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع سينتج سنويا نحو 230 ألف كيلو واط ساعي، وهناك أيضا مشاريع مستقبلية تم توقيعها مع وزارة التربية، وهناك 6 مدارس أيضا.

من جهتها نفذت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية العديد من المشاريع العاملة على الطاقات البديلة في مختلف المحافظات مثل مشاريع إنارة الشوارع وضخ مياه الآبار وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الكهروشمسية وغيرها، وذلك في إطار العمل لاستثمار الطاقات المتجددة تحقيقا للتنمية المستدامة.