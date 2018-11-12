إسرائيل تدمر مبنى قناة "الأقصى" في قصف صاروخي (فيديو)

وأرسلت إسرائيل تحذيرا يعرف بـ"قرع الباب"، وهو جهاز تحذيري يتم إطلاقه من أجل إخلاء المبنى أو المكان الذي سيقصف قريبا.
ولم ترد معلومات بعد عن عدد ضحايا قصف القناة، والذي اعتبرته حركة "حماس" خرقا للقوانين الدولية.
#شاهدوا: ضربات #جيش_الدفاع ل#قناة_الأقصى التابعة لمنظمة حماس الإرهابية#متجربوناش#حماس_تحت_القصف #بالمرصاد pic.twitter.com/qacwM39ZXJ— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2018
وطالبت حركة "حماس" برد واضح من جانب جميع المؤسسات الدولية التي تدافع عن حرية الراي.
ويأتي استهداف القناة التي تتهمها إسرائيل بتحريض الفلسطينيين على مهاجمتها ونشر معلومات كاذبة، في ظل قصف يشنه جيش الدفاع الإسرائيلي على مواقع حماس في قطاع غزة، ردا على هجوم صاروخي من المقاومة ضد المستوطنات الإسرائيلية.
لحظة قصف مقر قناة الأقصى الفضائية في قطاع غزة بصاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية (وكالة الأنباء الفرنسية) pic.twitter.com/mPDY700f0v— عربي — الآن TRT (@TRTArabi) November 12, 2018
يذكر أن هذا التصعيد يأتي عقب قيام دورية إسرائيلية باغتيال القيادي القسامي، نور بركة، إثر عملية خاصة ليل الأحد.
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