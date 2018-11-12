إسرائيل تدمر مبنى قناة "الأقصى" في قصف صاروخي (فيديو)

قصفت إسرائيل المبنى الرئيسي لقناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مساء الإثنين، متسببة في تدمير المبنى بالكامل.

وأرسلت إسرائيل تحذيرا يعرف بـ"قرع الباب"، وهو جهاز تحذيري يتم إطلاقه من أجل إخلاء المبنى أو المكان الذي سيقصف قريبا.

© REUTERS / AHMED ZAKOT انفجار خلال غارة جوية إسرائيلية على محطة تلفزيون حماس في مدينة غزة

ولم ترد معلومات بعد عن عدد ضحايا قصف القناة، والذي اعتبرته حركة "حماس" خرقا للقوانين الدولية.

وطالبت حركة "حماس" برد واضح من جانب جميع المؤسسات الدولية التي تدافع عن حرية الراي.

ويأتي استهداف القناة التي تتهمها إسرائيل بتحريض الفلسطينيين على مهاجمتها ونشر معلومات كاذبة، في ظل قصف يشنه جيش الدفاع الإسرائيلي على مواقع حماس في قطاع غزة، ردا على هجوم صاروخي من المقاومة ضد المستوطنات الإسرائيلية.

لحظة قصف مقر قناة الأقصى الفضائية في قطاع غزة بصاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية (وكالة الأنباء الفرنسية) pic.twitter.com/mPDY700f0v — عربي — الآن TRT (@TRTArabi) November 12, 2018

يذكر أن هذا التصعيد يأتي عقب قيام دورية إسرائيلية باغتيال القيادي القسامي، نور بركة، إثر عملية خاصة ليل الأحد.