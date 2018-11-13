مصر تطالب إسرائيل بوقف "عملياتها التصعيدية" بغزة

دعت مصر مساء الاثنين، إسرائيل بضرورة وقف "عملياتها التصعيدية" في قطاع غزة، والالتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية، لا سّيما في ضوء قيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع، وفقا لمصدر رفيع المستوى.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الأهرام عن المصدر رفيع المستوى، قوله إن "مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع والالتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية".

© REUTERS / CAITLIN OCHS الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي

وأكد المصدر، أيضا أن "هناك اتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للالتزام بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين كافة الأطراف".

ووفق المصدر، "تتابع كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية الأوضاع في قطاع غزة عن كثب".

وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، الإثنين.

وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.

واعتبرت أن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي، الأحد، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.