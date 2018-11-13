مصر تطالب إسرائيل بوقف "عملياتها التصعيدية" بغزة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الأهرام عن المصدر رفيع المستوى، قوله إن "مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع والالتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية".
ووفق المصدر، "تتابع كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية الأوضاع في قطاع غزة عن كثب".
وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، الإثنين.
وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.
واعتبرت أن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي، الأحد، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.
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