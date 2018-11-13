مسلحون يقتلون 9 أشخاص بمحافظة الأنبار العراقية

العراق — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر الأمنية، قولها، قتل النقيب مشعان حزماوي وثمانية أشخاص آخرون بعد أن اقتحم مسلحون منزله قرب حي الكرمة على بعد 16 كيلومترا تقريبا شمال شرق الفلوجة.
ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إن عددا صغيرا من المسلحين لا يزال يعمل في المنطقة ويمكنه شن هجمات متفرقة.
يشار إلى أن الحشد العشائري تشكل من متطوعين سنة من أبناء المحافظات التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش الإرهابي والمحظور في روسيا وعدة دول) بعد حزيران/يونيو 2014.
يذكر ان محافظة الأنبار شهدت بعد تحريرها من سيطرة "داعش" استقرارا امنيا ملحوظا، إلا انها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية تسفر عن سقوط قتلى وجرح.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)