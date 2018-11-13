رئيس الوزراء الكندي يؤكد تلقي بلاده تسجيلات صوتية تتعلق بمقتل خاشقجي

أكد رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، أن بلاده تلقت تسجيلات صوتية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى إن المخابرات الكندية اطلعت عليها، ليكون أول قائد عالمي يعلن عن ذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترودو في مؤتمر صحفي في باريس: " تعمل وكالات المخابرات الكندية بشكل شامل مع المخابرات التركية في هذه القضية وكندا مطلعة تماما على ما لدى تركيا".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN بسبب خاشقجي... محلل سياسي: أردوغان يريد قيادة العالم الإسلامي من الطريق الخطأ

وأضاف أنه تحدث هاتفيا مع أردوغان بشأن هذه القضية الأسبوع الماضي، فضلا عن ذلك أجرى معه مقابلة قصيرة خلال زيارته إلى باريس.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى ان بلاده تواصل العمل مع الدول الأخرى للتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عن عملية القتل إلى العدالة، فضلا عن مناقشتها المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.

هذا وأعلن الرئيس التركي مؤخرا عن وجود تسجيل صحافي يزعم تسجيل لحظات قتل وتعذيب الصحافي السعودي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال أردوغان إن تركيا شاركت هذه التسجيلات مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

يذكر أن خاشقجي، اختفى خلال زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط مزاعم قتله.

ولاحقا أقرت الرياض بمقتل الصحافي داخل القنصلية، على خلفية مشاجرة.