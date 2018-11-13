رئيس الوزراء الكندي يؤكد تلقي بلاده تسجيلات صوتية تتعلق بمقتل خاشقجي

موسكو — سبوتنيك. وقال ترودو في مؤتمر صحفي في باريس: " تعمل وكالات المخابرات الكندية بشكل شامل مع المخابرات التركية في هذه القضية وكندا مطلعة تماما على ما لدى تركيا".
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى ان بلاده تواصل العمل مع الدول الأخرى للتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عن عملية القتل إلى العدالة، فضلا عن مناقشتها المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
هذا وأعلن الرئيس التركي مؤخرا عن وجود تسجيل صحافي يزعم تسجيل لحظات قتل وتعذيب الصحافي السعودي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال أردوغان إن تركيا شاركت هذه التسجيلات مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
يذكر أن خاشقجي، اختفى خلال زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط مزاعم قتله.
ولاحقا أقرت الرياض بمقتل الصحافي داخل القنصلية، على خلفية مشاجرة.
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