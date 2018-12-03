السعودية تستهدف بيع سلاح إلى مصر

افتتحت مصر أول معرض للدفاع والتسليح "إيديكس - 2018" صباح اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من مسؤولي الدفاع وشركات دول مختلفة، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

© REUTERS / Andrew Milligan مدير المخابرات البريطانية: السلطة والأموال تتجه صوب الشرق

القاهرة — سبوتنيك . واستقبل المعرض، الأول من نوعه في مصر، آلاف المسؤولين والخبراء العسكريين المصريين والعرب والأجانب، ظهر اليوم.

وخلال الافتتاح، تفقد الرئيس السيسي الجناح المصري المشارك في المعرض.

ويعد "إيديكس — 2018" فرصة جيدة لعرض التقنيات المحلية والعالمية على مختلف الأسلحة، بينما جرى تخصيص ركن كامل لتكنولوجيا مكافحة الإرهاب.

وتشارك دول مختلفة في المعرض، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 42 شركة، بالإضافة للمشاركة العربية كالسعودية، والإمارات، اللتان تعرضان أجهزة ومعدات حربية مطوّرة، بالإضافة إلى تقنيات حديثة مختلفة.

من جهته، قال نائب رئيس شركة "التدريع" الخاصة للصناعة السعودية أيوب صبري لـ"سبوتنيك": "نشارك في هذا المعرض بكامل قدراتنا في مجال العربات الدفاعية والمدرعات التي تم تصميمها سعوديا، وهدفنا الدخول للسوق المصرية والأفريقية، حيث تعتبر مصر من أقوى 10 دول من حيث الشراء، وأيضا هي بوابة أفريقيا".

وأضاف صبري: "الصناعة والتصميم والأيدي سعودية كاملة مقرنا الرياض تأسس المصنع في 2003 وتغير اسمه في 2015 للتدريع وهو الأول في تصنيع العربات المدرعة بالسعودية"، موضحا "قدراتنا الإنتاجية من 1000 إلى 1500 عربة مدرعة في العام الواحد، بالإضافة إلى 20 ألف متر مربع من الزجاج المصفح".

ولفت نائب رئيس الشركة: "90 بالمئة من مبيعاتنا للجيش السعودي والقوات المشاركة في اليمن ومشاركة على أرض الواقع"، متابعا "هدفنا هو حماية الجنود وبحمد الله عرباتنا تجرب بشكل يومي في الحرب ونتائجنا تتحدث عن نفسها".