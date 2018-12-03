كيف نعى العاهل السعودي وولي عهده وفاة جورج بوش الأب

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، برقيات عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولعائلة بوش في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وفي برقيته لترامب كتب الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وألاّ تروا أي سوء"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن ناحيته، كتب ولي العهد في برقيته لترامب : "تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم الصحة والسعادة".

كما بعث الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في وفاة والده.

وقال الملك: "علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأميركية، راجين لكم الصبر والسلوان".

وكتب الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان".

القيادة تعزي جورج دبليو بوش في وفاة والده pic.twitter.com/Xa6fN18ZyI — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 3, 2018

​وتوفي بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، يوم السبت، حسبما أعلنت أسرته، وفي بيان لابنه الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، على "تويتر" قال: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".

وتجري حاليا مراسم نقل جثمان الرئيس الراحل جورش بوش الأب من هيوستن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإقامة عزاء له هناك بعد غد الأربعاء.