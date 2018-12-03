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09:38 04 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    لقاء سري بين ليبرمان ومسؤولين في السلطة الفلسطينية

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم العربي
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    كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن لقاء سري جمع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، مع كل من رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قبل أسبوعين من استقالة ليبرمان.

    القدس — سبوتنيك. وقالت الهيئة في تقرير حصري مساء اليوم الاثنين، أنه "قبل أسبوعين من استقالته، التقى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ومسؤول كبير في فتح، حسين الشيخ، الذي يعمل كوزير ينسق العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

    وأضافت الهيئة في تقريرها، بأن "ماجد فرج وحسين الشيخ يعتبران من المقربين من الرئيس الفلسطيني أبو مازن".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت
    © Sputnik . Vladimir Fodorenko
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    ونقلت الهيئة عن مصدر رسمي قوله إن "هذا الاجتماع هو الأول مع الوزير ليبرمان، وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلي منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء كامل أبو ركن".

    وأفادت الهيئة بأن "اللقاء تناول التنسيق الأمني واحتمال التخفيف من القيود المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية".

    ونقلت الهيئة في تقريرها عن مصدر فلسطيني رسمي قوله: إن

    "ليبرمان أبلغ المسؤولين الفلسطينيين البارزين في الاجتماع أنه ليس متطرفاً، وأنه ليس نتنياهو أيضاً، وأنه لا يتفق معه بشأن كل شيء، وأوضح، أنه مستعد للتحدث معهم حول التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة المصنفة (أ) في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية للسطة الفلسطينية".

    وطلب الوفد الفلسطيني الرسمي من ليبرمان، بأنه "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتوقف عن دخول المناطق (أ) في الضفة الغربية، ويجب على إسرائيل السماح للفلسطينيين بتطوير المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية لإسرائيل، والسماح بالاستثمارات فيها، كما طلب الوفد مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

    وأكد المصدر الفلسطيني لهيئة البث الإسرائيلية على أن "ليبرمان وعدهم بأنه سيعود بإجابات على الطلبات، التي طُرحت في غضون أسبوعين، ثم استقال فجأة ولم يحدث ذلك".

    يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قد أعلن استقالته من منصبه منتصف الشهر الماضي، ومن ثم انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي على خلفية التوصل لوقف إطلاق نار بين "حماس" وإسرائيل بعد يومين من تصعيد كاد أن يجرّ إلى حرب جديدة بين الطرفين.

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    أخبار العالم العربي, القضية الفلسطينية, لقاء سري, وزارة الدفاع الإسرائيلية, أفيغدور ليبرمان, إسرائيل, فلسطين
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