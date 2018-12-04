الجيش الإسرائيلي يطلق عملية "الدرع الشمالي" للقضاء على أنفاق "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.