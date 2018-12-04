بعد رسالة أمير قطر... الملك سلمان يخاطب السلطان قابوس

تلقى سلطان عمان، قابوس بن سعيد، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد أيام من رسالة مماثلة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية: "تلقى السلطان قابوس بن سعيد رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بدعوة سلطان عمان لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين المزمع عقدها بالرياض خلال هذا الشهر".

© AP Photo / Uncredited صحيفة كويتية تكشف عن رسالة من الملك سلمان إلى أمير قطر

وقالت الوكالة الرسمية إن "الرسالة تسلمها فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وذلك خلال استقباله الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نقل تحيات الملك سلمان وتمنياته الطيبة للسلطان قابوس والحكومة".

وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا — خلال اللقاء — وجهات النظر حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة القادمة والتي من شأنها أن توطد الروابط حفاظا على منجزات دول المجلس.

وأكد فهد بن محمود آل سعيد، أن السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحرص دائما على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي والترابط الأخوي بين دوله وصولا لتحقيق طموحات الشعوب الخليجية نحو مستقبل مزدهر بالخير والاستقرار.

من جانبه، أعرب الزياني عن تمنياته الطيبة والشكر للسلطان قابوس للدعم المستمر والمتواصل لمجلس التعاون وأمانته العامة بما يخدم المصالح الخليجية المشتركة.

يأتي ذلك، بعد أيام من نقل صحيفة "الآن" الكويتية عن مصادر دبلوماسية خليجية قولها إن "الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، سيزور الدوحة لتقديم دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية التي ستعقد في مدينة الدمام السعودي، في التاسع من شهر ديسمبر/ كانون الأول.

© Sputnik . vitali belosov الجار الله يكشف رسميا حقيقة ذهاب أميري الكويت وقطر معا إلى السعودية

وكان ممثل المكتب الإعلامي للحكومة القطرية أمير السيد حسن، قال إن حكومة بلاده لم تتلق تأكيدا رسميا حول المشاركة في قمة قادة دول الخليج والمزمع عقدها في الرياض، مضيفا إلى أن قطر منفتحة على الحوار لحل الأزمة. وأضاف السيد حسن لوكالة " سبوتنيك ": "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية للحصول على تأكيد حول المشاركة في قمة قادة دول الخليج ، ونؤكد أن دولة قطر تواصل الدعوة لحوار سلمي ومفتوح في محاولة لحل هذا النزاع".

ويثار حديث حاليا حول أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيأتي إلى الكويت ثم يذهب برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى السعودية لحضور القمة، لكن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أجاب عن سؤال بشأن ذلك قائلا: "الحقيقة نحن الآن في مرحلة توزيع الدعوات وبالتالي ليس هناك شيء محدد أو شيء واضح بشأن ما يثار وفيما يتعلق بآلية الحضور. الدعوات سيستكمل توزيعها ونتمنى بعد أن يُستكمل توزيع الدعوات أن يتحقق الحضور على مستوى عال بمشاركة الجميع في قمة السعودية".